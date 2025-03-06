حظر سفر جديد مرتقب يمنع الأفغان والباكستانيين من دخول أمريكا

قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد فرض حظر سفر جديد الأسبوع المقبل، يمنع الأفغان والباكستانيين من دخول الولايات المتحدة، وذلك بناء على مراجعة حكومية لمخاطر الأمن والتحقق من الدول.

وأوضح المصدران لوكالة رويترز للأنباء أن دولاً أخرى قد تكون أيضاً على القائمة، لكنها لا تعرف أياً منها، إذ تعود هذه الخطوة إلى حظر فرضه ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من 7 دول، وهي سياسة مرت بعدة مراحل قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018، لكن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ألغى الحظر في عام 2021، واصفاً إياه بأنه "وصمة عار على ضميرنا الوطني".

وقد يؤثر الحظر الجديد على عشرات الآلاف من الأفغان الذين تم السماح لهم بإعادة التوطين في الولايات المتحدة كلاجئين أو بتأشيرات هجرة خاصة، لأنهم معرضون لخطر انتقام حركة "طالبان" بسبب عملهم لصالح الولايات المتحدة خلال حرب استمرت 20 عاماً في وطنهم.

وأصدر ترامب أمراً تنفيذياً، في 20 يناير، يفرض فحصاً أمنياً مكثفاً لأي أجانب يسعون إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات الأمنية الوطنية.

وطالب هذا الأمر العديد من أعضاء مجلس الوزراء بتقديم قائمة بحلول 12 مارس بالدول التي يجب تعليق السفر منها جزئياً أو كلياً، لأن معلومات الفحص والتحقق الخاصة بها ناقصة للغاية.

وأشار أحد المصادر إلى أن الأفغان، الذين تم السماح لهم بإعادة التوطين في الولايات المتحدة كلاجئين أو بموجب تأشيرات خاصة، يخضعون أولاً لفحص مكثف يجعلهم "أكثر خضوعاً للتدقيق من أي مجموعة سكانية".

وقال المصدر إن مكتب وزارة الخارجية، الذي يشرف على إعادة توطينهم، يسعى إلى إعفاء حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة من حظر السفر "لكن من غير المفترض الاستجابة لطلبه"، فيما تم إبلاغه بضرورة وضع خطة بحلول أبريل لإغلاق هذا المكتب.