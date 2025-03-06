تعرضت مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم الخميس، لأمطار خفيفة، وأمطار غزيرة بمنطقة وادي مندر التابعة لها، مما أدى إلى حدوث سيل متوسط الحدة، وأسفر عن غلق الطريق الرابط بين الوادي والمدينة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن المدينة شهدت تساقط أمطار خفيفة استمرت لمدة 20 دقيقة، ولم تسفر عن أي تجمعات مياه في الشوارع، مؤكدًا أن كل شوارع المدينة تشهد سيولة مرورية.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم الخميس، أن منطقة وادي مندر التابع للمدينة شهدت تساقط أمطار غزيرة، والتي أسفرت عن حدوث سيل متوسط الحدة، مؤكدًا أن مياه السيل سارت في مجراها الطبيعي، وأسفرت عن تراكم بعض الإطماءات والأحجار على الطريق الربط بين الوادي والمدينة.

وأضاف أنه جرى الدفع بمعدات الحملة الثقيلة التي قامت برفع الأحجار والإطماءات، وجرى فتح الطريق أمام حركة المرور خلال فترة ومنية بسيطة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، مؤكدًا أن السيل لم يؤثر على كفاءة الطريق.

وتعرضت محافظة جنوب سيناء اليوم، لتقلبات جوية مفاجئة خاصة بمدينة سانت كاترين والأودية التابعة لها، وأسفرت عن سقوط أمطار بمنطقة النبي صالح، والسباعية، ووادي الطرفة، وسيل ضعيف بمنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، وسيل أخر بوادي ميعر التابع لمدينة طور سيناء.