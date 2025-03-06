وزير الرياضة: محمد صلاح دخل ضمن الثلاثة الكبار في العالم مع ميسي ورونالدو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الفترة الحالية تشهد أكبر عدد من المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية، على غرار كابتن المنتخب الوطني ولاعب ليفربول محمد صلاح، وعمر مرموش، ومحمد عبد المنعم، وتريزيجيه، ومصطفى محمد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بداية» المذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الموهبة الفذة تظهر كل فترة في العالم، مشيرا إلى أن حظ مصر أن قدمت للعالم «موهبة الموهبة» محمد صلاح، الذي دخل ضمن قائمة أفضل 3 لاعبين في العالم.

وتابع:« زمان كان هناك ماردونا ثم جاء بعد ذلك كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي ومحمد صلاح، محمد صلاح دخل ضمن الثلاثة الكبار في العالم ميسي وكرستيانو وصلاح، وبقى من أفضل 3 لاعبين في العالم، أو واحد من أفضل 5 لاعبين في العالم».

وأكد أن الوزارة تعمل على مشروعات لاكتشاف المواهب الشبابية على غرار محمد صلاح، مشيرا إلى أن أندية الدوري يجب أن تلتفت إلى المواهب الصغيرة.

وتحدث عن اختيار الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، موضحا أن التجارب السابقة كانت تتبادل بين المدرب الوطني والأجنبي؛ ولكل منها ظروفها.

وشدد أن الأداء غير المرضي في البطولة الإفريقية الماضية استدعى التغيير، مؤكدا أن الكابتن حسام حسن وأخيه إبراهيم حسن يتمتعان بخبرة كبيرة على المستويين المحلي والدولي، ويحصلان اليوم على الفرصة كتجربة وطنية نتمنى لها التوفيق.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على مشروع ضخم بالتعاون مع جامعة مانشستر في إنجلترا والجامعة البريطانية وأكاديمية مصرية في الخارج، لتطوير مدربي المنتخبات القومية في كرة القدم لمدة عام؛ بهدف إعداد مدربين وطنيين قادرين على المنافسة.