التلفزيون الرسمي الإيراني: انعقاد اجتماع لمجلس القيادة

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة أن مجلس القيادة في البلاد اجتمع وناقش كيفية عقد اجتماع لمجلس خبراء القيادة، الذي سيتولى اختيار المرشد الأعلى الجديد للأمة.

ويضم مجلس القيادة كلا من الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، ورجل الدين آية الله علي رضا أعرافي.

ولم يقدم البيان أي جدول زمني بشأن اختيار المرشد الأعلى، ولا معلومات عما إذا كان مجلس خبراء القيادة سيجتمع شخصيا أو عن بعد من أجل التصويت.

وكانت المباني المرتبطة بمجلس خبراء القيادة، وهو هيئة دينية مؤلفة من 88 عضوا، قد تعرضت لهجمات خلال حملة الضربات الجوية الإسرائيلية الأمريكية.