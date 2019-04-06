رئيس البديل من أجل ألمانيا يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب سياسة الهجرة

بدأ حزب البديل من أجل ألمانيا معركة الانتخابات الأوروبية بانتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي وسياسة الهجرة التي يتبعها.

وقال رئيس الحزب ورئيس كتلته بالبرلمان الألماني "بوندستاج" ألكسندر جاولاند اليوم السبت في لقاء بمدينة أوفينبورج في ولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غربي البلاد: "أفريقيا قارة ضخمة وغنية بثرواتها، وأفريقيا يمكنها بل ويجب عليها أن تساعد نفسها بنفسها، وبعد ستين عاما على انقضاء العهد الاستعماري لم يعد هذا الأمر شأنا أوروبيا".

أضاف جاولاند أن كل دولة أوروبية يجب أن تقرر بنفسها لمن تسمح بالهجرة إليها.

ووجه جاولاند لوما لمن أسماهم "يوروقراط" أي المتبنين للفكرة الأوروبية لاتباعهم منهجية التسوية بين البشر في أوروبا، مشيرا إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل في المقابل التنوع داخل البرلمان الأوروبي، حيث يحتاج البرلمان إلى جناح قوي من المحافظين المنتمين إلى الطبقة الوسطى.

في الوقت ذاته حذر جاولاند من خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي فيما أسماه "ديكست"، على غرار بريكست، حيث سيتكلم الخارج عن الطريقة الألمانية الخاصة في ذلك – مبررا ذلك بأن هناك قدرا متزايدا من الشكوك في ألمانيا بسبب ماضيها، مشيرا إلى أن على الاتحاد الأوروبي أن يتغير من الداخل.

تجري انتخابات البرلمان الأوروبي في ألمانيا يوم السادس والعشرين من مايو.

ويعتبر حزب البديل من أجل ألمانيا ضمن برنامجه الانتخابي أن خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي مسألة حتمية في حال لم يتغير الاتحاد الأوروبي بصورة أساسية خلال أجل قريب.