مجلس النواب الإثيوبي يصدق على مشروع قانون لإعادة تشكيل المجلس الوطني للانتخابات

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صدق مجلس النواب الإثيوبي، اليوم السبت، على مشروع قانون لإعادة تشكيل المجلس الوطني للانتخابات، الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات في البلاد.

وذكرت وكالة الانباء الإثيوبية "إينا" أن المجلس أقر مشروع القانون بأغلبية الأصوات مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت.

وكانت القاضية وزعيمة المعارضة الإثيوبية السابقة بيرتوكان ميديكسا قد أدت اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الوطني للانتخابات في البلاد في نوفمبر الماضي بعد عودتها إلى إثيوبيا عقب قضائها 7 سنوات فى المنفى في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي مسؤولا أمام مجلس النواب، وهو جهاز مستقل لإجراء الانتخابات بصفته القانونية الخاصة.