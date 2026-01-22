 ترامب: على حماس تسليم أسلحتها وإلا فإن نهايتها ستكون قريبة - بوابة الشروق
الخميس 22 يناير 2026 12:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

ترامب: على حماس تسليم أسلحتها وإلا فإن نهايتها ستكون قريبة

هديل هلال
نشر في: الخميس 22 يناير 2026 - 12:39 م | آخر تحديث: الخميس 22 يناير 2026 - 12:39 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تمكنت من وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة تصل إلى نهايتها.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس، اليوم الخميس: «أنهينا الحرب الضروس التي استمرت لفترة طويلة في قطاع غزة، وحققنا وقفًا لإطلاق النار».

وأشار إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» وعدت بتسليم سلاحها، مجددًا وعيده: «على حماس تسليم أسلحتها وإلا فإن نهايتها ستكون قريبة».

واستطرد: «عناصر حماس يولدون والبنادق في أيديهم، لكن إذا لم يفوا بوعودهم فسنفعل اللازم»، بحسب تعبيره.

وشدد على أن «حماس يجب أن تعيد رفات آخر أسير إسرائيلي ران غويلي»، مؤكدًا حرص إدارته على نزع السلاح من غزة وإعادة إعمار وبناء القطاع.

وأعرب عن اعتقاده بأن «مجلس السلام سيكون ناجحًا جدًا في غزة»، قائلًا إن المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك