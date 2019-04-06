ماليزيا وسنغافورة تتفقان على إنهاء نزاعهما الجوي

أعلنت ماليزيا وسنغافورة، اليوم السبت، أنهما توصلتا إلى اتفاق لإنهاء النزاع الذي نشأ بينهما منذ أشهر حول حدود المجال الجوي بينهما.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) عن بيان مشترك صدر عن وزير النقل الماليزي أنطوني لوك سيو فوك ونظيره السنغافوري كاو بون وان إشارته إلى أن سنغافورة ستعلق إجراءات نظام الهبوط الآلي التي تطبقها في مطار (سيليتار)، فيما ستعلق ماليزيا فرض منطقة جوية مقيدة دائمة فوق منطقة باسير جودانج القريبة من الحدود مع سنغافورة إلى أجل غير مسمى.

وأوضح الجانبان أن سلطات الطيران المدني في البلدين طبقت القرار اعتبارًا من منتصف الليلة الماضية، وقالا إنهما يتطلعان بعد هذا الاتفاق إلى بدء خطوط طيران "فايرفلاي" الماليزية رحلاتها إلى مطار "سيليتار" بسنغافورة في أبريل الجاري، كما أعلن الجانبان تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمراجعة اتفاقية بين البلدين منذ عام 1974 بشأن الحركة الجوية.

ويعود النزاع بين البلدين حول الحدود الجوية إلى نوفمبر من العام الماضي بعد احتجاج ماليزيا على تطبيق سنغافورة إجراءات نظام الهبوط الآلي الجديد في مطار (سيليتار)، والذي يمكن أن يعرقل أعمال التطوير ويحدد ارتفاعات المنشآت في منطقة باسير جودانج الماليزية نظرا لمرور الطائرات فوقها بموجب النظام الجديد.