منظمتان إغاثيتان تحذران الحكومة الألمانية من تقليص مخصصات مكافحة الجوع

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حذرت منظمتا "تير دي هوم" و"إغاثة جوعى العالم" الإغاثيتان، الحكومة الألمانية من التراخي في جهود مكافحة الجوع والفقر.

وأعلنت المنظمتان، خلال تقديم تقريرهما السنوي اليوم الثلاثاء: "على الرغم من الاحتياجات الكبيرة، شهد تمويل المساعدات الإنسانية ومكافحة الفقر تخفيضات هائلة العام الماضي.. إضافةً إلى ذلك، تتزايد النقاشات الناقدة لجدوى وأثر التعاون الإنمائي".

وجاء في التقرير، أن ألمانيا لم تنفق في عام 2024 الحصة المتفق عليها دوليا والبالغة 0.7% من إجمالي الدخل القومي على التعاون الإنمائي، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات.

وقال يوشوا هوفرت المتحدث باسم مجلس إدارة منظمة "تير دي هوم"، إنه من المخطط خفض مخصصات التعاون الإنمائي في الميزانية العامة القادمة أيضا.

وأضاف: "ستكون هذه خطوة كارثية لملايين الأطفال والأسر الذين تتوقف حياتهم على الرعاية الطبية أو الوصول إلى الغذاء".

ومن جانبه، دعا ماتياس موجه الأمين العام لمنظمة "إغاثة جوعى العالم"، إلى زيادة التركيز على الأمن الغذائي والتنمية الريفية، مطالبا بأخذ أفقر البلدان في الاعتبار.

واستشهد موجه، بأفغانستان وبوروندي وليبيريا، حيث ترتفع معدلات الجوع والفقر بشكل خاص.

وقال: "تفتقر اتفاقية الائتلاف الحاكم الألماني إلى التزام واضح بدعم هذه البلدان. ​​يجب على ألمانيا أيضا أن تدعم بنشاط مبادرات الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم النظام الغذائي وتطويره، وتعزيز الدور الحيوي للمنظمات غير الحكومية المحلية من خلال إتاحة وصول موثوق إلى التمويل".

وقدمت المنظمتان، تقريرهما "بوصلة 2025 - واقع سياسة التنمية الألمانية".

ويهدف هذا البحث إلى تحليل نقدي للسياسة التنموية الألمانية في ضوء متطلبات أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المُعتمدة عام 2015.