الرئاسة التركية تدين مداهمة إسرائيل طواقم تلفزيونية في حيفا

أدان رئيس دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الثلاثاء، مداهمة الشرطة الإسرائيلية مواقع إقامة طواقم قنوات تلفزيونية في مدينة حيفا، من بينها قناة "TRT" عربي التركية.

وأكد ألطون في منشور على منصة إكس، أن إسرائيل "تواصل ممارساتها غير القانونية ضد العاملين في الإعلام والصحفيين الذين يفضحون أمام البشرية جمعاء المجازر التي ترتكبها".

وأوضح أن قطع بث مراسل قناة "TRT" عربي، فهمي شتيوي الذي كان في بثٍ على الهواء مباشرة من مدينة حيفا، ومصادرة الشرطة الإسرائيلية معدات طاقم القناة، يعد من أحدث مظاهر "الحالة الجنونية" لإسرائيل.

وختم ألطون منشوره قائلاً: "ندين بشدة هذا الاعتداء الدنيء على حرية الصحافة، ونترك للرأي العام العالمي تقييم صمت الغرب ومؤسساته 'الديمقراطية' إزاء هذه الانتهاكات وغيرها، لمجرد أن الجاني هو إسرائيل التي لا تعير أي احترام للمعايير والقيم".

ومساء الاثنين، داهمت الشرطة الإسرائيلية مواقع إقامة فرق قنوات تلفزيونية في مدينة حيفا، من بينها قناة "TRT" عربي التركية.

وجاءت المداهمة تنفيذاً لتعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للشرطة والمخابرات بمنع البث المباشر للقنوات الأجنبية.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قد دعا الاثنين، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" إلى اتخاذ إجراءات ضد "القنوات التلفزيونية الأجنبية التي تهدد أمن الدولة".