أصبحت ولاية زارلاند الصغيرة الواقعة غربي ألمانيا، أول ولاية بين 16 ولاية ألمانية تخرج من إغلاق على مستوى البلاد اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت قيادتها أن معدل الإصابة المنخفض نسبيا والاختبارات المكثفة يبرران هذه الخطوة.

واعتبارا من اليوم سيُسمح للمطاعم في الهواء الطلق ودور السينما والمسارح والصالات الرياضية وبعض الأماكن العامة الأخرى بإعادة فتح أبوابها للأشخاص الذين يمكنهم إظهار نتيجة سلبية في اختبار مستضد سريع لا يتجاوز عمره 24 ساعة.

وستتمكن مجموعات مكونة من 10 أشخاص من التجمع في الهواء الطلق بنتائج اختبارات سلبية.

وقال رئيس حكومة الولاية، توبياس هانز: "بعد عام في الجائحة، علينا التفكير في أكثر من مجرد الإغلاق والتقييد".

وبالمقارنة على مستوى ألمانيا، فإن معدل الإصابة في زارلاند منخفض. وظل معدل الإصابات الجديدة بالولاية على مدى سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة مستقرا عند أقل من 100 إصابة. وبلغ المعدل أول أمس الأحد 88.2 إصابة. ويبلغ معدل الإصابة حاليا على مستوى ألمانيا 123 إصابة، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض اليوم.