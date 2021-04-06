باسم سمرة: خشيت تجسيد شخصية جمال عبد الناصر بسبب أحمد زكي

كشف الفنان باسم سمرة، خلال مشاركته، في ندوة تكريمه اليوم، بالدورة السابعة لمهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير"، أنه كان مرشحا للعب دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مسلسل صديق العمر، ولكنه رفض.

وقال سمرة: "حينما عرض علي لعب دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، رأيت أمام عيني الفنان أحمد زكي الذي قدم نفس الشخصية في فيلم ناصر 56، وخوفت أن يتم مقارنتي به، فرفضت تماما، لكن الجهة المنتجة أصرت على وجودي بالعمل فرشحوني لدور المشير عبد الحكيم عامر، ورحبت بالدور لأنني شعرت أن هذا الرجل ظلم كثيرا وأثيرت حوله شائعات عديدة".

وتابع: "الحمد لله نجحت في تقديم الشخصية بشكل كبير لدرجة أنني تلقيت التهنئة من أسرته وأصبحوا أصدقاء لي وأشادوا بأدائي في المسلسل".