المشدد 10 سنوات وغرامة ربع مليون لـ3 متهمين لتجارتهم في المخدرات بالمنيا

قررت محكمة استئناف جنايات المنيا، في جلستها اليوم الثلاثاء، تخفيف عقوبة السجن من المؤبد إلى السجن 10 سنوات، بحق 3 متهمين بينهم سيدتان، بحيازة والاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي صادق عبد الله، وأمانة سر محمد جمعة، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبد الغني.

استعرضت المحكمة ملف قضية الاتجار بالمواد المخدرة، وأصدرت حكمها بتخفيف عقوبة حيازة والاتجار بالمخدرات، من السجن المؤبد، إلي المشدد 10 سنوات، لـ3 متهمين، بينهم سيدتان، وتغريم كلا من المتهمين 500 ألف جنيه، وألزمتهم المصاريف الجنائية، ومصادرة المواد المخدرة، والأسلحة البيضاء، والسيارة المضبوطة لحيازتهم جميعا المواد المخدرة، والاتجار بها في مركز مطاي.

وتضمن الحكم تغريم المتهمين 500 ألف جنيه، وألزمتهم المصاريف الجنائية، ومصادرة المواد المخدرة، والأسلحة البيضاء، والسيارة المضبوطة.

تعود أحداث الواقعة، إلى 30 أكتوبر 2023، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، من إلقاء القبض علي المتهمين الثلاثة وهم «م. ع. ا» 55 سنة، وابنته 35 سنة، و«ش. ص. ص» 32 سنة، داخل سيارة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بقصد حيازتها والاتجار بها.

كان المستشار أسامة ابو الخير، المحامي العام الأول، لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بحيازته مواد مخدرة والاتجار بها، مطالبا بتطبيق قانون العقوبات علي المتهمين جميعا.



