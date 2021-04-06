شكري: سنتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن المائي المصري في التوقيت الملائم

شكري: على المجمع الدولي إبداء مزيد من التفاعل والاهتمام بملف سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية الأمن المائي المصري في التوقيت الملائم، إذا ما قامت إثيوبيا بأي تصرف غير مسؤول.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر ستقوم بهذه الإجراءات حال وجدت نقصًا في حصة مصر، أو عند الملء الأحادي من قبل إثيوبيا أو في إدارة وتشغيل السد.

وذكر أنه لا بد أن يقوم المجتمع الدولي بمزيد من التفاعل والاهتمام تجاه ملف سد النهضة، لأن هذا الأمر ينبئ بتطورات خطيرة لها تأثير بالغ على السلم والأمن الدوليين، معقبًا: «على المجتمع الدولي أن يعي تماما أن مصر والسودان لن تسمحا بوقوع أي ضرر عليهما».