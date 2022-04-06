 السماح لرئيس بوركينا فاسو السابق بالعودة لمنزل أسرته - بوابة الشروق
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السماح لرئيس بوركينا فاسو السابق بالعودة لمنزل أسرته

د ب أ:
نشر في: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 10:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 10:32 م

أطلقت القيادة العسكرية في بوركينا فاسو سراح الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوري، حسبما أعلنت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء بعد ضغط من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس ) لاستعادة الديمقراطية في الدولة المنتجة للذهب التي بدون سواحل بحرية.

كان كابوري قيد الإقامة الجبرية منذ استيلاء الجيش في الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير على السلطة الذي تخشي الجيران الإقليمية لبوركينا فاسو وشركاء دوليون من أنه قد يزيد عدم استقرار الدولة الواقعة غربي أفريقيا ،ويقوض القتال ضد المسلحين الإسلاميين في منطقة الساحل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إطلاق سراح كابوري إشارة إلى حسن النوايا بعدما قاومت القيادة العسكرية ضغطا من إيكواس لتسليم السلطة في أقل من ثلاث سنوات ، قائلة إن أولويتها هى استعادة الأمن في البلاد.

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