الإمارات: إمارة أبو ظبي تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية اعتبارا من يونيو المقبل

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، في إطار رؤية حكومة الإمارات لتعزيز الحياة المستدامة واستناداً إلى السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة عام 2020.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، يتضمن تنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، حيث تعمل الهيئة على وضع إجراءات لتقليل الطلب ورفع كفاءة استهلاك حوالي 16 منتجًا بلاستيكيًا يستخدم لمرة واحدة بما في ذلك الأكواب وأغطيتها وعيدان التحريك وأدوات الطعام على سبيل المثال لا الحصر.

وتتجه الهيئة أيضًا نحو التخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.

وأشارت إلى تنفيذ حملة توعية واسعة النطاق على مستوى الإمارة لتسهيل تطبيق الإجراءات الجديدة في يونيو؛ لتفعيل حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وتقوم هيئة البيئة - أبوظبي أيضًا بإجراء دراسة مفصلة وشاملة لمتطلبات إطلاق نظام استرداد لقناني المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة مقابل الحصول على حوافز ومكافآت في الإمارة وذلك بالشراكة مع أكثر من 30 جهة خاصة وعامة.