إحباط محاولة تفجير مبنى دار القضاء العالي من عنصر داعشي في مسلسل «العائدون»

انطلقت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل"العائدون"، بتوافد معلومات عن قيام عناصر إرهابية تابعة لجماعة داعش بتنفيذ عملية انفجار داخل مبنى القضاء العالي.

وطلب "عمر" أمير كرارة، أن يتم إخلاء المبنى سريعا، وبدأ البحث عن العنصر الذي قام بوضع المتفجرات، وتم القبض عليه، واعترف بأنه وضع القنبلة في قاعة المحكمة الرئيسية، وتم الوصول إليها.

وتدور أحداث المسلسل الحقيقية حول العائدون من مناطق الإرهاب وإعادة تدوير الأفكار المتطرفة في الفترة ما بين 2018 و2020 وقصته حقيقية مع وجود صياغة درامية وخطوط خيالية، و يدور حول أنه كان هناك خطر كبير يحدق بالعالم في هذه المرحلة ولم ينتبه إليه أحد سوى القيادة المصرية.

مسلسل «العائدون» من بطولة النجوم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، هاجر الشرنوبي، وميدو عادل وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، مدير تصوير هيثم حسني، مهندس ديكور باسل حسام، ستايلت إيناس عبدالله.