الفوج الثالث لبعثة السلاح يغادر القاهرة للمشاركة في بطولة العالم بدبي

غادر الفوج الثالث لبعثة السلاح متجهًا إلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في بطولة العالم للسلاح والمقامة في الفترة من 2 حتى 10 أبريل.

وتضم قائمة الفوج الثالث اللاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات سلاح سيف المبارزة وهم: محمود السيد وأحمد محمد حسنين وإسلام إسامة حاشي ومايا شلش وهنا العراقي ولولوة سليمان ومحمد السيد ومحمود ياسين ومحمد جابر وآية شريف وسلمى طارق وفرح محفوظ.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح في بطولتي العالم للناشئين والشباب في الثلاث أسلحة ببعثة مكونة من 42 لاعبا بواقع 21 لاعبا و21 لاعبة. وتبدأ منافسات سلاح سيف المبارزة يوم الجمعة الموافق 8 أبريل ببطولة الشباب والشابات، يتبعها منافسات الناشئين والناشئات يوم السبت الموافق 9 أبريل،

وفي ختام منافسات سلاح السيف وبطولة العالم لهذا العام تقام بطولة الفرق للشباب والشابات يوم الأحد الموافق 10 أبريل. وتقام اليوم منافسات الفردي لسلاح الشيش ناشئين وناشئات، واستطاع عبدالرحمن طلبة التأهل لدور ال 128 بعد فوه في 3 مباريات من أصل 5 مباريات بدور المجموعات، كما حققت لوجين خالد 4 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات واستطاعت ملك حمزة الفوز في 3 مباريات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.