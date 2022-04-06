القوى العاملة تعلن مواعيد وقواعد الترشح لانتخابات مجالس المنظمات النقابية العمالية

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ثلاثة قرارات بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦، وتحديد قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد الموعد المقترح للمشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية.

وينص القرار الأول بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية فى المواعيد الآتية :-

المرحلة الأولى – اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بـ :١ -الصناعات الغذائية . ٢ -النقل الجوى .٣ -المرافق العامة . ٤ -الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية .٥ -الزراعة والرى والصيد . ٦ -النقل والمواصلات . ٧ -التعليم والبحث العلمى . ٨ -الغزل والنسيج . ٩ -البريد . ١٠ -الإنتاج الحربى .

١١ -البترول . ١٢ -النقل البحرى . ١٣ -الخدمات الصحية. ١٤ -المالية والضرائب و الجمارك .١٥ -العلوم الصحية.

ووفقاً للجدول الزمني لهذه المرحلة يكون فتح باب الترشح لمدة يومين من يوم الأحد الموافق ٨/٥/٢٠٢٢، إلى يوم الاثنين الموافق ٩/٥/٢٠٢٢، ويكون إعلان أسماء المرشحين لمدة يومين من الثلاثاء ١٠/ ٥/ ٢٠٢٢ ٢٠٢٢/٥/ ١٠ إلى الأربعاء الموافق ١١/٥/٢٠٢٢.

وتقام الطعون على المرشحين في هذه المرحلة يوم الخميس الموافق١٢/٥/٢٠٢٢ ، ويخصص يوم الجمعة الموافق١٣/٥/٢٠٢٢ للبت فى الطعون، على أن

تعلن الكشوف النهائية يومي السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/١٤ و الأحد الموافق ١٥/٥/٢٠٢٢.

ووفقاً للجدول تجرى انتخابات المرحلة الأولى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/١٦، ويكون إعلان النتيجة

والتظلم منها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢ / ٥ / ١٧.

ويكون البت فى التظلمات يوم الأربعاء الموافق ١٨ /٥ / ٢٠٢٢، وتنتهي العملية الانتخابية بإيداع الأوراق

من يوم الخميس الموافق ١٩/ ٥/٢٠٢٢ إلى يوم الجمعة الموافق ٢٠/٥ /٢٠٢٢.