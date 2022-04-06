

أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على التخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بحبل معلق فى مروحة السقف داخل منزله الواقع بمنطقة التأمينات بجوار بمدينة إسنا بالأقصر، إثر مروره بأزمة نفسية ومالية.



وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارا من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغات من أهالي منطقة شارع الرحمة التابعة لدائرة المركز، تفيد بالعثور على جثة (أيمن.ي.م - 40 سنة) مشنوقًا بحبل معلق في مروحة السقف بإحدى غرف منزله.



وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة، اللواء دكتور ولاء رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر، والعميد محمد الطيب، رئيس فرع البحث الجنائي، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد عبد الخالق قوره معاون أول مباحث المركز، والنقيب أحمد عبد القادر، والنقيب ابراهيم الحيني، والنقيب محمود صقر، والنقيب محمود جاد معاوني مباحث المركز.



وبمعاينة الجثة المبدئية تبين وجود احتكاك وجروح سطحية حول رقبته من أثار الشنق، وأن سبب الحادث دخوله في أزمة نفسية ومادية أدت إلى تخلصه من حياته داخل غرفته، ولا توجد أي علامات أخرى في جسده، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النياية العامة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار أحمد جوهر، رئيس نيابة إسنا لاتخاذ اللازم قانونيًا.