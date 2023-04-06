رئيس وزراء المجر يسعى لتمديد حكم الطوارئ 6 أشهر

تسعى حكومة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى تمديد حكم الطوارئ لمدة ستة أشهر، وأرجعت رغبتها في ذلك للحرب الدائرة في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مشروع القانون، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان، سوف يمدد قدرة أوربان على الحكم بمرسوم لما بعد نهاية الشهر الجاري.

ومن المتوقع تمرير التشريع، بما أن الحزب المدني المجري " فيدس" الذي ينتمى له أوربان يسيطر على أغلبية تقدر بالثلثين في البرلمان.

وكان أوربان قام بتعديل الدستورعقب فوزه الرابع على التوالي في الانتخابات التي جرت العام الماضي، مما يتيح له الحكم بمرسوم عندما تكون هناك حرب دائرة في دولة مجاورة.

ولكن حتى قبل ذلك، استخدم أوربان الصلاحيات الطارئة على مدار أعوام، مرجعا ذلك إلى تهديد الهجرة.