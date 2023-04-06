 رئيس وزراء المجر يسعى لتمديد حكم الطوارئ 6 أشهر - بوابة الشروق
الخميس 6 أبريل 2023 10:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء المجر يسعى لتمديد حكم الطوارئ 6 أشهر

بوادبست (د ب ا)
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 10:01 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 10:01 ص

تسعى حكومة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى تمديد حكم الطوارئ لمدة ستة أشهر، وأرجعت رغبتها في ذلك للحرب الدائرة في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مشروع القانون، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان، سوف يمدد قدرة أوربان على الحكم بمرسوم لما بعد نهاية الشهر الجاري.

ومن المتوقع تمرير التشريع، بما أن الحزب المدني المجري " فيدس" الذي ينتمى له أوربان يسيطر على أغلبية تقدر بالثلثين في البرلمان.

وكان أوربان قام بتعديل الدستورعقب فوزه الرابع على التوالي في الانتخابات التي جرت العام الماضي، مما يتيح له الحكم بمرسوم عندما تكون هناك حرب دائرة في دولة مجاورة.

ولكن حتى قبل ذلك، استخدم أوربان الصلاحيات الطارئة على مدار أعوام، مرجعا ذلك إلى تهديد الهجرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك