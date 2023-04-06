إقبال كبير على حجز تذاكر قطارات وقفة العيد

• مصدر بالسكة الحديد: تنسيق مع شرطة النقل لمنع بيع التذاكر فى السوق السوداء



شهدت عملية بيع تذاكر قطارات وجه قبلى لموسم عيد الفطر المبارك إقبالا كبيرا اليوم، حيث خصصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، لحجز تذاكر سفر يوم الخميس 20 أبريل التى توافق وقفة عيد الفطر المبارك فلكيا، بنظام مقاعد السفر مُسبقة الحجز، وفقا للجدول الذى أعلنت عنه الهيئة لتنظيم عملية بيع التذاكر.



وقال مصدر بهيئة السكة الحديد، إن معدل بيع تذاكر القطارات التى سيتم تشغيلها بين محافظات الصعيد يوم 20 أبريل مرتفع للغاية مقارنة بالأيام السابقة التى خصصتها الهيئة لبيع تذاكر سفر الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، منوها بأن الهيئة ستقوم بطرح تذاكر قطارات إضافية «العلاوات» للحجز فى نفس يوم السفر، لاستيعاب الإقبال المتزايد على القطارات خلال موسم العيد.



وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن غدا الجمعة خصصته الهيئة لحجز تذاكر سفر يوم 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، أى قبل موعد السفر بـ14 يوميا، حيث تم التأكيد على صرافى التذاكر صرف 4 تذاكر فقط لكل مواطن بموجب الرقم القومى، مع طرح نسبة من التذاكر للحجز إلكترونيا من خلال موقع هيئة السكك الحديدية أو تطبيق «سكك حديد مصر» على الموبايل.



وأشار المصدر إلى قيام الهيئة بحملة صيانة شاملة للقطارات خاصة الـVIP والمكيفة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وتجهيزها والاهتمام بنظافة المقاعد ودورات المياه قبل خروجها من الورش، والاستعداد لتقديم وجبات الإفطار والسحور داخل القطارات، لافتا إلى إلغاء جميع الإجازات لقيادات الهيئة والموظفين وقائدى القطارات، وتفعيل غرفة العمليات المخصصة لموسم العيد لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وإعداد تقرير يومى بحركة بيع التذاكر ومسير القطارات.



وأوضح أنه تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمنع السوق السوداء وإحكام عملية البيع من خلال المنافذ الشرعية وهى محطات السكك الحديدية الرئيسية، فى ظل زيادة منافذ بيع التذاكر خلال موسم العيد، متوقعا زيادة إيرادات الهيئة بسبب تشغيل قطارات التالجو بشكل يومى على خط «القاهرة ــ أسوان»، بالإضافة إلى تشغيل رحلات جديدة على الوجهين البحرى والقبلى خلال الفترة الماضية.