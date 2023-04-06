مستشفى إيطالي: برلسكوني مصاب باللوكيميا النخاعية المزمنة والتهاب رئوي

أفاد بيان رسمي من مستشفى سان رافاييل بمدينة ميلانو الإيطالية، أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني يعالج بالمستشفى من التهاب رئوي، ويعاني لمدة من الوقت مما يطلق عليه باللوكيميا النخاعية المزمنة.

وجاء في البيان أنه سيظل بالمستشفى من أجل التخفيف من الآثار السلبية للالتهاب الرئوي على حالته الصحية عموما، والتي تأثرت بالإصابة باللوكيميا.

وعندما تم نقل برلسكوني إلى المستشفى يوم أمس الأربعاء، كان يدور حديث أولى عن أنه يعاني من مشاكل تتعلق بالقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، ويرقد في العناية المركزة منذ وصوله إلى المستشفى.