شارك فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، فعاليات الأمسية الدينية، التي نظمتها مديرية أوقاف مطروح، تحت عنوان "الإسلام دين الرحمة"، بمسجد التنعيم، وسط مدينة مرسي مطروح.



حاضر فى الأمسية كلا من من الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية، وعضو المنظمة، و فضيلة الشيخ أحمد عادل فرج إمام وخطيب مسجد حبيب الرحمن، وأدار الأمسية فضيلة الشيخ السعيد مصطفي خلف، إمام وخطيب مسجد التنعيم.

وأوضح الشيخ صابر الشرقاوي، أن الإسلام اشتق اسمه من السلام، وهو دين الرحمة، ودين الحق الذي يؤمن به مايزيد على المليار ونصف المليار إنسان في أرجاء العالم، يمارسون طقوسه يومياً على اختلاف أعراقهم ومذاهبهم وعاداتهم، ويطبقون مبادئه بفطرة سليمة تؤمن بأن الرحمة أساس الإيمان والعمل الصالح.

مستشهداً بعدد من الآيات البينات التي تؤكد على أن الدين الإسلامي لا يأمر بالعدوان والاعتداء على الآمنين وإن خالفونا بالدين والمعتقدات، فقد قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).

وأكد علي ضرورة اغتنام شهر رمضان المبارك الذي يتنزل فيه النفحات الإيمانية، ويتنزل فيه العطاء ويتحقق فيه الرجاء وتفتح فيه أبواب السماء، وفيه تتنزل الرحمات على خلقه فلابد لنا من استثمار أيام رمضان المبارك، ولا سيما العشر الأواخر منه، وأهميتها في حياة المسلم.