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22 لاعبا في قائمة المصري لمباراة حرس الحدود

بورسعيد - إيهاب ابو المعاطى
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 11:55 م

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى بقيادة حسام حسن عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام فريق حرس الحدود والمقرر إقامتها فى التاسعة والربع مساء الجمعة 7 ابريل الجارى على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الاسبوع 24 من الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعب جاءوا على النحو التالى :

عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاته ، عمرو موسى ، كريم العراقى ، اسلام ابو سليمة ، عمرو سعداوى ، اسلام المزين ،  أحمد عماد ، ايزى ايميكا ، حسن على ، اسلام عطية ، الياس الجلاصى ، عبد الرحيم دغموم ،  محمد الفيومى ، رجب عمران ، حسام جريشة ، زياد فرج ، محمد جريندو ، مروان حمدى ، عبده يحيى ، انتونى أكبوتو .

 


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