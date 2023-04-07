22 لاعبا في قائمة المصري لمباراة حرس الحدود

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى بقيادة حسام حسن عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام فريق حرس الحدود والمقرر إقامتها فى التاسعة والربع مساء الجمعة 7 ابريل الجارى على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الاسبوع 24 من الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعب جاءوا على النحو التالى :

عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاته ، عمرو موسى ، كريم العراقى ، اسلام ابو سليمة ، عمرو سعداوى ، اسلام المزين ، أحمد عماد ، ايزى ايميكا ، حسن على ، اسلام عطية ، الياس الجلاصى ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الفيومى ، رجب عمران ، حسام جريشة ، زياد فرج ، محمد جريندو ، مروان حمدى ، عبده يحيى ، انتونى أكبوتو .