الإمارات وفيتنام توقعان إعلان نوايا لبدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وقعت وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، اليوم الخميس، مع وزير الصناعة والتجارة في فيتنام "نجوين هونج ديين"، إعلان نوايا مشترك بشأن بدء محادثات إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما.

وأكد الزيودي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تتميز بالتطور المستمر في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربيا لفيتنام بحصة تبلغ 39% من إجمالي تجارة فيتنام مع الدول العربية، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار أمريكي) خلال عام 2022.

وأعرب الزيودي عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع فيتنام من خلال برنامج الشراكات الاقتصادية العالمية، لا سيما أن فيتنام أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى دول جنوب شرق آسيا "آسيان" خلال عام 2022، كما تأتي ضمن قائمة الدول التي تسعى الإمارات إلى إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة معها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويدعم إمكانيات الوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وبما يضمن دعم الأجندة التنموية لكلا الدولتين ونمو اقتصاديهما.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد الجديد والصناعة والطاقة والنقل اللوجستي والزراعة والبنى التحتية خلال المرحلة المقبلة، كما أطلع الزيودي الجانب الفيتنامي على ما حققته الإمارات خلال المرحلة الماضية فيما يخص خلق بيئة مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات التجارية، ومنها التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، بما ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

وتتمتع الإمارات وفيتنام بعلاقات استثمارية واعدة، إذ وصل إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية في فيتنام إلى 260 مليون درهم (71 مليون دولار أمريكي)، كما يوجد العديد من الشركات الإماراتية التي تستثمر في الأسواق الفيتنامية ومن أبرزها موانئ دبي العالمية، والإمارات للاستثمار، ومبادلة، وبروج.