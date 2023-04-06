صور صادمة لتكبيل المصلين وضربهم داخل الأقصى وغزة ترد بالتصعيد

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أصيب أكثر من 80 فلسطينيا بينهم إصابات خطرة خلال اقتحام شرطة الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى لإخراج المصلين المعتكفين، بحسب سكاي نيوز عربية.

واندلعت مواجهات في منطقة باب الأسباط بالقدس، فجر يوم الأربعاء، خلال منع الشرطة الإسرائيلية طواقم الإسعاف من دخول المسجد الأقصى لإسعاف المصابين.

وتداول فلسطينيون صورا لاقتحام الشرطة للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم، وتكبيلهم منبطحين على أرضية المسجد.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شرطة الاحتلال تمنع الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى.

ونقل مراسل رويترز عن شهود إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في المسجد للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد، يوم الأربعاء، بمناسبة الأعياد اليهودية.

ونشرت وكالة "شهاب للأنباء" الفلسطينية، فيديو لاستغاثات من المسجد الأقصى، "حي على الجهاد حي على الجهاد"، تدعوا للنفير العام والتوجه نحو الأقصى، لإنقاذ المرابطين والمسجد من اعتداء وتدنيس الشرطة.

حي على الجهاد .. حي على الجهاد ! مساجد القدس تدعوا للنفير العام والتوجه نحو الأقصى. pic.twitter.com/5Y2m5QM3eB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 4, 2023

وليست المرة التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المسجد خلال شهر رمضان الكريم، بل اقتحمت المُصلى القبلي، الليلتين الماضيتين وأجبرت عشرات المُعتكفين والمرابطين فيه على مغادرته بتهديد السلاح، فيما وتكثفت الدعوات المقدسية للرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي للمخططات اللاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

* صواريخ من غزة ومسيرات منددة

أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بإطلاق مجموعة من الصواريخ المحلية من غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، فجر اليوم الأربعاء، فيما تحاول القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول اعتراض ثماني صواريخ بحسب مصادر اسرائيلية.

وتزامن ذلك مع خروج مسيرات منددة في شوارع غزة ومظاهرات من الشباب الغاضب على حدود القطاع تشمل إحراق إطارات وتفجير قنابل صوتية بسبب الأوضاع المتصاعدة في الأقصى.

* منع التضحية بالقرابين

وكان كبير حاخامات إسرائيل اعلن اليوم الثلاثاء حظر حمل القرابين الحيوانية في عيد الفصح اليهودي للتضحية بها عند المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

واقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر بالقدس إن المستوطنين الذين بلغ عددهم العشرات نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى صباح الثلاثاء، على شكل مجموعات مُتتالية، وأدَّوا طقوسًا تلمودية، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودًا مُشددة على دخول المصلين.

يجري ذلك فيما تشدد شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وتدقق في هويات المصلين الوافدين إلى المسجد، واحتجازهم عند الأبواب.