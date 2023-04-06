الاحتلال الإسرائيلي يتأهب لعدة أيام من القتال في لبنان وغزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن إسرائيل تتأهب لعدة أيام من القتال في لبنان وقطاع غزة، وذلك بعد وقت وجيز من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.



وأعلنت إسرائيل، أنها سترد على الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان، وفقا لما نشرته موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.



وأصدر وزير الأمن التابع الاحتلال الإسرائيلي أصدر تعليماته بالرد الفوري وعدم انتظار اجتماع قادة الأجهزة الأمنية.



من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابديد إن "المعارضة الإسرائيلية ستمنح الحكومة الدعم الكامل لرد قاس على إطلاق الصواريخ من لبنان".



يأتي ذلك فيما قالت تقارير إعلامية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمرت سفراءها بنقل رسالة إلى الحكومات المضيفة مفادها أن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من لبنان.



في سياق متصل، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع وزراء الدفاع والأمن القومي والخارجية والشؤون الاستراتيجية لبحث استعداد إسرائيل للرد على إطلاق الصواريخ.