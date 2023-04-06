اليونيفيل: الوضع في جنوب لبنان خطر للغاية ويجب ضبط النفس

وصفت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، الوضع في جنوب لبنان بالخطر للغاية، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وحثت على ضبط النفس.

وقالت اليونيفيل، في بيان بعد ظهر اليوم الخميس، إن "الوضع الحالي خطير للغاية، واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

وأعلنت أنه تم إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل بعد ظهر اليوم.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ "اليونيفيل أنه فعّل نظام القبة الحديدية الدفاعي ردا على ذلك".

وأشار البيان إلى أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قصف بعد ظهر اليوم الخميس، أطراف بلدات القليلة والمعلية ووادي زبقين جنوب لبنان بعدد من القذائف الثقيلة، ردا على قصف عدد من صواريخ الكاتيوشا باتجاه شمال إسرائيل مصدرها لبنان.. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وخيم الهدوء الحذر على جنوب لبنان، بعد توقف قصف الاحتلال باتجاه الأراضي اللبنانية الجنوبية، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت "أكثر من 15 قذيفة ثقيلة من عيار 155 ملم على خلفية إطلاق دفعات من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة".