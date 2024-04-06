رئيس وزراء السنغال يختار مسئولين سابقين في الضرائب ضمن أعضاء حكومته

فضل رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، الخبرة المتخصصة على الخبرة السياسية في اختيار أول حكومة له، حيث عين اثنين من جامعي الضرائب السابقين لتولي وزارتي النفط والمالية.

وقال سونكو في خطاب بث عبر التلفزيون من القصر الرئاسي في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن الحكومة الجديدة "تمثل التغيير المنهجي الذي يطلبه الشعب السنغالي"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن الحكومة الجديدة سوف "تعمل باتجاه استخدام أفضل للموارد الطبيعية للبلاد، والسيادة الاقتصادية وتخفيف تكاليف المعيشة المرتفعة".

وجرى تعيين بيرامي سولي ديوب، الذي كان نائب رئيس حزب باستيف المنحل، وزيرا للنفط والطاقة والتعدين، وتم تعيين شيخ ديبا الذي كان أحدث مدير لبرمجة الميزانية بوزارة المالية، وزيرا للمالية. وكلاهما كانا مسؤولين سابقين في الضرائب.

كما أن وزير الاقتصاد الجديد عبد الرحمن سار هو خبير اقتصادي بارز سابق في صندوق النقد الدولي وخبير في السياسة النقدية.

وأشار سونكو إلى أن السنغال تريد إصلاحا للعملة المستخدمة في ثماني دول بغرب أفريقيا، أو سوف تستخدم عملتها الخاصة.