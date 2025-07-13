أوضح خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي السابق المنتقل حديثًا إلى سيراميكا كليوباترا، أسباب رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أنه لم يكن يرغب في الخروج، لكن رغبته في المشاركة دفعت إلى اتخاذ القرار.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية: "مافيش حد بيتواجد في النادي الأهلي وبيبقى عايز يمشي، لكن قعدة الدكة صعبة، وعلشان كده فضّلت أرحل. لو ما رجعتش، يبقى ده نصيبي".

وأضاف: "كنت بسمع كلام عن رحيلي على السوشيال ميديا، لكني كنت مركز في التدريبات. ريبيرو قال لي إني مستمر، لكن بعد ما رجعت من كأس العالم للأندية، وكيلي بلغني إن النادي قرر رحيلي".

ورغم خروجه من حسابات الأهلي، أشاد عبد الفتاح بقوة خط دفاع الفريق، مؤكدًا أن الفريق ليس في حاجة إلى تدعيم هذا المركز حاليًا، وقال: "الأهلي لا يحتاج لمدافعين، ياسر إبراهيم وأشرف داري ثنائي قوي، ومصطفى العش لاعب كبير، وبيكهام إضافة قوية".

واختتم عبد الفتاح تصريحاته بالحديث عن أحمد سيد "زيزو"، حيث قال: "ما تعاملتش معاه كثير، لكنه واضح إنه شخصية هادئة وكتوم، يركز في شغله، ومحترف لأقصى درجة".