 وزير النقل التشيكي: روسيا تحاول تخريب البنية الأساسية الحيوية - بوابة الشروق
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وزير النقل التشيكي: روسيا تحاول تخريب البنية الأساسية الحيوية

(براغ - د ب أ)
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 3:00 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 3:00 م
قال وزير النقل التشيكي مارتن كوبكا في مقابلة، إن روسيا أقدمت على "آلاف" المحاولات لإيقاف شبكات السكك الحديد الأوروبية؛ بهدف زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي وتخريب البنية التحتية المهمة.

وأضاف كوبكا لصحيفة فاينانشال تايمز، أن موسكو تستخدم وسائل مختلفة لإضعاف شبكات السكك الحديد الأوروبية بما في ذلك محاولات اختراق أنظمة الإشارات والتذاكر.

ونشرت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني تحذيرا بشأن التهديدات الروسية لوسائل النقل، في مارس 2023، حيث تحدثت عن هجمات سيبرانية كبيرة من جانب "جماعات اختراق موالية لروسيا" على شركات السكك الحديد في لاتفيا، وليتوانيا، ورومانيا، وإستونيا، بحسب إذاعة راديو براغ إنترناشونال.

كما حذرت وكالة الأمن السيبراني التشيكية من تزايد الهجمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، لاسيما في قطاعات الطاقة والنقل.

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