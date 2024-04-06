البنك الأهلي المصري يدير تمويلا مشتركا بـ6 مليارات جنيه لصالح ترسانة جنوب البحر الأحمر

يدرس البنك الأهلى المصرى ترتيب قرض مشترك بقيمة ٦ مليارات جنيه لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت لــ«مال وأعمال ــ الشروق».

وحسب المصادر فإن «ترسانة جنوب البحر الأحمر» تسعى للحصول على القرض للمساهمة فى الأعمال الإنشائية لمصنع بناء القاطرات الجديد، والجارى إنشاؤه على مساحة 9 آلاف متر مربع، من المقرر أن يبدأ إنتاجه الأول ببناء 10 قاطرات بقوة شد 90 طنا لصالح هيئة قناة السويس.

ومن المخطط أن تقوم الشركة بتسليم قاطرتين لهيئة قناة السويس خلال النصف الأول من 2025، كدفعة أولى من عقد بناء 10 وحدات لصالح الهيئة.

وتتعاون ترسانة جنوب البحر الأحمر مع هيئة قناة السويس لبناء مصنع القاطرات والذى يعتبر الأحدث على مستوى الشرق الأوسط، وبدأ المصنع باكورة إنتاجه ببناء 10 قاطرات بقوة 90 طنا، بالتعاون مع مكتب استشارى عالمى «روبرت ألن» لتنفيذ التصميمات العشرة لخدمة المجرى الملاحى لقناة السويس.

وحققت شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا حجم أعمال 5 مليارات جنيه خلال عام 2023، وتستهدف الوصول إلى 7٫5 مليار العام الجارى حسب تصريحات سابقة لــ مصطفى الدجيشى رئيس مجلس إدارة الشركة، مضيفا أن الترسانة تقع على مساحة 120 ألف متر مربع وتتميز بوجود رافع بقدرة 600 طن ومجمع ورش كامل لأعمال الصيانة والبناء، ويصل حجم العمالة الحالية إلى 400 ثابتة وما يقرب من 1500 متغيرة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر القرار رقم 70 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة ١٢٫١٧ فدان تقريبا تعادل 51 ألفا و150 م٢ من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها فى مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا.