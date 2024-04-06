 المجر: عشرات الآلاف يحتجون على حكومة أوربان اليمينية المتطرفة في بودابست - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المجر: عشرات الآلاف يحتجون على حكومة أوربان اليمينية المتطرفة في بودابست

بودابست - د ب أ
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 9:44 م

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع العاصمة المجرية بودابست اليوم السبت؛ للاحتجاج على حكومة رئيس الوزراء اليميني الشعبوي فيكتور أوربان والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

ودعا إلى تلك التجمعات الاحتجاجية، وهي واحدة من أكبر التجمعات في العقود القلائل الماضية، السياسي السابق بيتر ماجيار، الذي أصبح مؤخرا ينتقد أوربان.

وقال ماجيار في خطاب مطول: "دعوا الحكومة تعيد السلطة إلى أيدي الشعب وتمنحه الخيار".
وصاح ماجيار أمام الحشد: "نحن نطالب باستعادة بلدنا ورموزنا الوطنية".

كان ماجيار متزوجا من وزيرة العدل السابقة جوديت فارجا وشغل مناصب قيادية في مؤسسات وشركات حكومية أو تابعة للدولة في الماضي.

وفي فبراير، انفصل بشكل غير متوقع عن أوربان وحزبه فيدس.

وقال ماجيار إن المحفز كان القضية المحيطة بالعفو عن متطوع متهم بجرائم اعتداء على أطفال، مما أدى إلى استقالة الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك وانسحاب فارجا تماما من الحياة العامة.

ومنذ أن أعلن عن انتقاده لحكومة أوربان، اتهم ماجيار حاشية رئيس الوزراء بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

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