 دنيا سمير غانم تكشف عمرها الحقيقي: تباين كبير بين الأجيال بسبب «السوشيال ميديا» - بوابة الشروق
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دنيا سمير غانم تكشف عمرها الحقيقي: تباين كبير بين الأجيال بسبب «السوشيال ميديا»

أحمد علاء
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 1:50 ص | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 1:50 ص

قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنها من مواليد عام 1985 (ما يعني أن عمرها 39 سنة)، موضحة أن هناك تباينا كبيرا بين الأجيال.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "بيج تايم بودكاست" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc"، وعُرضت مساء الجمعة، أن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت تأثيرا سلبيا كبيرا على المجتمع.

وأوضحت أن الأطفال باتوا عرضة بشكل كبير هذه الأضرار، مشيرة إلى أنها تحاول تجنيب ابنتها التعامل مع هذه المنصات كثيرا.

وأشارت إلى أنها لا تحرص على البحث عما يُقال عنها على منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام.

واستدركت أنها عند تقديمها عملا فنيا فإنها تحرص على متابعة ما يُقال عنها من قِبل الجمهور، معتبرة أن صفحات المشاهير دائما ما تحتوي على تعليقات من قِبل نشطاء تتسم بالسلبية بشكل كبير وكأنها عملية متعمدة.

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