إجلاء 50 شخصا وسط تحقيقات حول الاشتباه في تصنيع قنبلة داخل شقة بمدينة هاله الألمانية

طلبت السلطات من نحو 50 من السكان المحليين في أحد أحياء مدينة هاله بشرقى ألمانيا مغادرة منازلهم بعد ظهر اليوم السبت فى الوقت الذى تحقق فيه الشرطة فيما إذا كان يجري تصنيع قنبلة في شقة بالحى .

وقال المتحدث باسم الشرطة عند الاستفسار إن القضية ما زالت قيد التحقيق وأن الخبراء متواجدون ويباشرون مهامهم .

وذكرت شرطة هاله مساء اليوم السبت أنه مع عدم استبعاد وجود خطر على المستأجرين، تم إجلاء أكثر من 50 من السكان من منازلهم.

ووفقا لتقارير الشرطة، أبلغ شهود عيان الضباط في حوالي الساعة 1130 صباحا (0930 بتوقيت جرينتش) أن رجلا /36 عاما/ كان يدلي بتصريحات عنصرية ويهدد المارة بسلاح نارى من مبنى سكني في شلوسرشتراسه.

وعندما تم تفتيش شقة الرجل، اتضح أن السلاح كان لعبة أطفال على شكل سلاح نارى .

ووفقا للشرطة، تم احتجاز المشتبه به المخمور.

ووجدت الشرطة عدة أشياء مشبوهة في شقة الرجل /36 عاما/ وبعد ذلك تمت الاستعانة بكلب بوليسى لكشف المتفجرات وبقوات من مكتب التحقيقات الجنائية.

ولم تقدم الشرطة في البداية أي تفاصيل إضافية حول ما تم العثور عليه في الشقة.