تقرير أممي يحذر من تأثير الشتاء القاسي على قطعان الماشية في منغوليا

حذر تقرير للأمم المتحدة من تأثير ظاهرة التغير المناخي الشتوية القاسية في منغوليا الواقعة في شرق آسيا.

وأشار التقرير إلى نفوق ملايين الماشية في منغوليا بسبب هذه الظاهرة وإصابة المجتمعات البدوية، التي تعتمد على الحيوانات للحصول على الدخل، بالشلل، والتهديد بأضرار اقتصادية أوسع نطاقا، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتضاعفت وتيرة الكوارث الطبيعية في منغوليا، خلال العقدين الماضيين، ويساهم تغير المناخ في تدهور حالة الأراضي وانتشار التصحر وندرة المياه، والقضاء على قطعان الماشية في فصول الشتاء القاسية.

ويمكن للظواهر الجوية الشتوية القاسية، المعروفة باسم "دزود"، التي تتسم بدرجات حرارة أقل من الصفر، ورياح قوية وثلوج كثيفة وجليد، أن تقضي على قطعان كاملة من الماعز والأغنام والخيول.

وشهدت البلاد ست من تلك الظواهر الجوية الشتوية، خلال العقد الماضي وشهد هذا الشتاء أعلى تساقط للثلوج، منذ حوالي نصف قرن.

وضربت أحدث ظاهرة جوية شتوية قاسية 20 من 21 إقليما في البلاد، مما تسبب في نفوق 9ر5 مليون حيوان أو حوالي 9% من الإجمالي حتى نهاية العام الماضي.