مظاهرة لأنصار حركة مواطنو الرايخ في مدينة جيرا شرقي ألمانيا

تجمع أنصار لحركة "مواطنو الرايخ" في مظاهرة في مدينة جيرا شرقي ألمانيا اليوم السبت.

وأفاد مصور تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن عدد المشاركين في التجمع يُقَدَّر بنحو 3000 شخص شكلوا بعد التجمع والمداخلات الخطابية، موكبا احتجاجيا في قلب المدينة. ولم يصدر عن الشرطة بعد تقدير لعدد المتظاهرين.

وكان بعض المشاركين في المظاهرة يحملون أعلاما بالألوان الأسود والأبيض والأحمر، وهي ألوان علم القيصرية الألمانية، وكان بعضهم يرتدي قمصانا تحمل رموزا رقمية تميز التيار اليميني المتطرف.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة تسير حتى الآن بشكل سلمي مشيرا إلى عدم الإبلاغ عن وقوع أية جرائم حتى الآن.

كانت سلطات مدينة جيرا وافقت على إقامة المظاهرة بشروط منها حظر تناول الكحول وإطلاق الألعاب النارية واصطحاب الخيول. وذكرت الشرطة أنه كانت هناك مظاهرة مضادة شارك فيها عدد قليل من الأشخاص في ساحة المسرح.

يشار إلى أن أتباع حركة "مواطنو الرايخ" هم أشخاص ينكرون وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية ويرفضون النظام الديمقراطي ويدعون أن الإمبراطورية الألمانية (1871-1945) لا تزال موجودة، ومن هنا جاء اسم الحركة.

وتبدأ في الحادي والعشرين من مايو المقبل وقائع محاكمة مجموعة يُعْتَقَد أنها تنتمي إلى حركة "مواطنو الرايخ" بقيادة (الأمير) هاينريش الثالث عشر أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت حيث تواجه المجموعة اتهامات بالتخطيط لتنفيذ انقلاب عنيف في ألمانيا.

ويرى الادعاء العام الألماني أن المجموعة كانت تخطط كمنظمة إرهابية لإقامة نظام جديد في ألمانيا. وستمثل المجموعة أمام محاكمات أخرى في ميونخ وشتوتجارت. وشهد ديسمبر 2022، حملة مداهمة واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب ضد المجموعة في العديد من الولايات الألمانية وكذلك في خارج ألمانيا.