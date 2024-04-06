رجال الإطفاء يواصلون جهود إخماد حريق هائل في جزيرة كريت اليونانية

خرج حريق هائل عن السيطرة في الجزء الشرقي من جزيرة "كريت" اليونانية.



وذكرت إدارة الإطفاء أن السلطات أمرت في وقت سابق، اليوم السبت، بإخلاء 4 مناطق سكنية، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.



وانتشر الحريق، الذي أججته الرياح القوية، عبر سفوح الغابة الجبلية، شرق بلدة "إيرابيترا" الساحلية.



وأمرت السلطات بالإخلاء الاحترازي لمناطق، اشليا وجاليني وأجيا فوتيا ومافروس كوليمبوس، التي يسكنها حوالي 300 شخص، فيما كان يقترب الحريق من بعض المنازل.



ويسعى حوالي 120 رجل إطفاء لإخماد الحريق على الأرض بمساعدة مروحيتين.



وتعد حرائق الغابات شائعة، في اليونان المطلة على البحر المتوسط، خلال أشهر الصيف، لكن الحكومة قالت، إن الظروف شديدة الجفاف والرياح والحرارة، التي يربطها العلماء بتغير المناخ، جعلتها أسوأ في السنوات الأخيرة.



وفي العام الماضي، دمر حريق غابات في شمال شرق اليونان على 11 يوما منطقة شاسعة من مدينة "نيويورك" وأودى بحياة 20 شخصا.