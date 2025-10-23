أعلنت قوات الأمن السوري، الخميس، القبض على "خلية إرهابية" خططت لتنفيذ اغتيالات في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

أفادت بذلك وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية عبد العزيز الأحمد.

وقال الأحمد: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في حماية أمن واستقرار المحافظة، تمكنت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من تنفيذ عملية محكمة بعد رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على خلية إرهابية".

وأضاف أن الخلية التي لم يحدد عدد عناصرها "كانت تخطط لاغتيال ناشطين إعلاميين وشخصيات بارزة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل المحافظة".

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، "في دعم وتمويل الخلية إلى جانب جهات خارجية (لم تسمها) تسعى لبث الفوضى".

وتابع قائد الأمن الداخلي في اللاذقية: " تتواصل التحقيقات تمهيداً لإحالة أفراد الخلية إلى إدارة مكافحة الإرهاب".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر 2024، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.