مدينة فايمار الألمانية تُحيي الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال النازي بوخنفالد

تُحيي مدينة فايمار الألمانية اليوم الأحد الذكرى السنوية الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال النازي "بوخنفالد".

وتتوقع مؤسسة "بوخنفالد وميتلباو-دورا" التذكارية حضور حوالي 10 ناجين من المعسكر في مركز المؤتمرات بالمدينة "فايمار هاله"، كما دُعي للحضور أقارب وأحفاد هؤلاء الناجين. ومن المتوقع أن يُلقي الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف كلمة خلال الفعالية.

وعقب ظهر اليوم من المقرر إقامة مراسم لوضع أكاليل من الزهور في ساحة النداء السابقة للمعسكر. كما من المقرر أن يُلقي نفتالي فورست، رئيس اللجنة الدولية لبوخنفالد-دورا، كلمة أيضا خلال مراسم إحياء الذكرى. ونجا فورست /92 عاما/ من معسكري الاعتقال "أوشفيتس" و"بوخنفالد" في طفولته.

وفي صيف عام 1937 بدأ النازيون ترحيل أكثر من 280 ألف شخص إلى معسكر اعتقال بوخنفالد بالقرب من فايمار ومعسكراته الفرعية البالغ عددها 139 معسكرا. وقُتل هناك حوالي 56 ألف شخص أو ماتوا جوعا أو مرضا أو جراء العمل القسري أو التجارب الطبية.