طب القاهرة: مستشفيات قصر العيني استقبلت أكثر من 25 ألف مريض

أعلنت مستشفيات كلية الطب جامعة القاهرة (قصر العيني) عن إحصائيات شاملة لحالات الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025، التي امتدت من يوم الجمعة 28 مارس إلى يوم الأربعاء 2 أبريل، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف ومتابعة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وبلغ إجمالي الحالات التي تم استقبالها في المستشفيات 25,317 حالة، حيث تم استقبال 6,637 حالة بين الحوادث والأمراض المفاجئة والأمراض الطارئة. كما تم تقديم خدمات متنوعة لـ 17,912 مريضًا، تم تقسيمهم إلى إجراء 10,305 تحليلات طبية و3,869 أشعة، بالإضافة إلى إجراء 768 عملية طوارئ خلال هذه الفترة.

أظهرت البيانات أن مستشفى طوارئ المنيل الجامعي كان الأكثر استقبالًا للحالات العاجلة، حيث بلغ عدد الحالات 3,932، تلتها مستشفى الأطفال التخصصي المنيرة/الياباني بـ 1,858 حالة. كما استقبلت مستشفى النساء والتوليد 250 حالة، ومستشفى القصر العيني التعليمي الجديد 332 حالة، والمركز القومي للسموم 253 حالة.

تمكنت المستشفيات من تقديم الخدمات الطبية لحالات متنوعة عبر جميع الأقسام، حيث تم إجراء 768 عملية طوارئ، منها 280 عملية كبرى و250 عملية صغرى في مستشفى الطوارئ، 69 عملية بمستشفى المنيل الجامعي. وفي قسم النساء والتوليد، تم إجراء 116 عملية، بينما أجرى مستشفى الأطفال في المنيرة/الياباني 53 عملية.

بالإضافة إلى العمليات، استقبلت المستشفيات حالات مرضية تحتاج إلى فحوصات طبية، حيث تم إجراء 10,305 تحليل طبي و3,869 أشعة خلال هذه الفترة.

ورغم الزيادة الكبيرة في عدد الحالات المستقبلة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، استطاعت مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني) التعامل بكفاءة عالية مع هذه الحالات، حيث قدمت الرعاية الطبية بسرعة وجودة، وقد ساهم التنسيق الفعال والعمل الجماعي بين فرق الطوارئ في ضمان توفير الخدمات الطبية الضرورية. وقد أظهرت الإحصائيات أن مستشفى طوارئ المنيل الجامعي سجلت أعلى معدلات العمليات الكبرى والصغرى.

وأشار الدكتور حسام صلاح إلى أن هذه الإحصائيات تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها المستشفيات في التعامل مع الحالات الطارئة خلال فترة عيد الفطر المبارك. وأكد أن النجاح الذي تحقق كان نتيجة للتنسيق الفعال والعمل المستمر بين جميع الفرق الطبية، معربًا عن شكره وتقديره لجميع العاملين بالمستشفيات الذين قدموا خدمات طبية متميزة خلال هذه الفترة.

وأكد أن مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني) على فخرها الكبير بجهود العاملين بها، الذين حرصوا على الحفاظ على صحة المواطنين وتقديم أفضل رعاية صحية في فترة الأعياد.