سلوت: لا أشعر بالقلق لغياب صلاح عن التسجيل

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أن محمد صلاح، نجم الفريق، يدرك جيدًا موهبته، وسيعود للتسجيل مجددًا، مشيرًا إلى عدم شعوره بالقلق حيال هذا الأمر.

وجاءت تصريحات سلوت بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها ليفربول أمام فولهام بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة، تطرق سلوت إلى غياب صلاح عن التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، قائلاً: "ربما عليه أن يعتبر ذلك مدحا (لحديث الناس عنه)، لأن أرقامه لم تكن طبيعية عندما كان يسجل بشكل مستمر".

وأضاف: "الشيء الجيد في محمد صلاح هو أنه يعرف جيدًا موهبته. سيعود صلاح للمشاركة مجددًا، ولا أشعر بالقلق حيال ذلك".

وبهذه الخسارة، رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 73 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن آرسنال الوصيف.