المحكمة العليا في باكستان تستضيف وفداً تركياً لتعزيز التعاون القضائي

ذكرت شبكة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية أن المحكمة العليا في إسلام آباد سوف تستضيف، اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، وفداً رفيع المستوى من المحكمة الدستورية التركية، حيث من المقرر أن يُرسي الجانبان إطاراً للتعاون القضائي من خلال توقيع مذكرة تفاهم.



وأوضحت "جيونيوز" أنه يترأس الوفدَ الزائر رئيسُ المحكمة الدستورية التركية قادر أوزكايا، ويرافقه قضاة ومسؤولون كبار، ومن المقرر عقد مراسم توقيع مذكرة التفاهم في المحكمة العليا اليوم الاثنين.



ونقلت الشبكة عن بيان رسمي باكستاني أن الاتفاق يهدف إلى وضع إطار منظم للتعاون بين المحكمة العليا في كلا البلدين، مع التركيز على التبادل القضائي، وبناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات في مجال القضاء، كما أن هذه المبادرة تعكس التزام باكستان وتركيا المشترك بتعزيز الحكم الدستوري، ودعم سيادة القانون، وترسيخ استقلال القضاء، وكذلك تسعى إلى تعزيز الروابط المؤسسية بين النظامين القضائيين.