إلغاء الحفل الختامي لجائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب بسبب الحرب

أعلنت جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب اعتذارها عن إقامة الحفل الختامي للدورة الحالية، وذلك في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بالحرب.

وأوضحت إدارة الجائزة في بيان رسمي منذ قليل، أن الإعلان عن أسماء الفائزين سيتم قريبًا عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية، بدلًا من تنظيم الحفل حضورياً هذا العام.

وجائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب؛ هي مبادرة نابعة من القطاع الأهلي، وقد تم إطلاقها بفضل مساهمات شركات ومبادرين من القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

يترأس مجلس أمناء الجائزة عبد العزيز السلطان، ويضم في عضويته شخصيات بارزة مثل فيصل علي عبد الوهاب المطوع، ياسمين فوزي الصالح، سليمان العسكري، الشيخة مريم محمد صباح السالم، محمد الشيخ يوسف بن عيسى، وعبد الوهاب عارف العيسى.

أما المجلس التنفيذي فيضم كلاً من يوسف شملان العيسى، بثينة العيسى، ومحمد العتابي.

تتولى مكتبة ومنشورات تكوين في الكويت إدارة الجائزة والإشراف عليها.