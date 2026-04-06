محافظ بورسعيد يوجه بإنشاء سوق حضاري يضم 50 محلا تجاريا في منطقة التصنيع بالضواحي

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير منطقة التصنيع بحي الضواحي تتضمن إعادة تنظيم وتطوير سوق التصنيع، إلى جانب إنشاء سوق حضاري متكامل يضم نحو 50 محلا تجاريا، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن السوق الجديد يأتي وفق تخطيط حضاري منظم، يهدف إلى توفير بيئة مناسبة للتجار، وتقديم خدمات متكاملة للأهالي، بما يسهم في دعم النشاط التجاري وتوفير السلع الأساسية بشكل منظم وآمن.

وأشار إلى أن أعمال التطوير بالمنطقة تشمل رفع كفاءة البنية التحتية بالكامل، من خلال تطوير شبكات الصرف الصحي والكهرباء، وتحسين حالة الطرق والأرصفة، إلى جانب أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، بما يعكس الشكل اللائق للمنطقة.

وشدد محافظ بورسعيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، مع الاستمرار في تنفيذ مشروعات التطوير بكل الأحياء وفق رؤية متكاملة للارتقاء بالمحافظة.