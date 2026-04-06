جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر مجددا بإخلاء معظم ضاحية بيروت

• قبل تنفيذ هجمات، وفق بيان للجيش..

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إنذاره بإخلاء معظم مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، قبل تنفيذ هجمات.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء: حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير، والشياح.. عليكم الإخلاء فورا".

وعادة ما تسبق هذه الإنذارات هجمات جوية إسرائيلية على مواقع مختلفة.

ومنذ بدء العدوان الموسع على لبنان في 2 مارس الماضي، أنذر الجيش الإسرائيلي ضاحية لبنان الجنوبية بالإخلاء عدة مرات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان منذ ذلك التاريخ، عن مقتل 1461 شخصا وإصابة 4 آلاف و430 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا للسلطات اللبنانية.

ويأتي هذا العدوان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل رفقة الولايات المتحدة على إيران، حليفة "حزب الله" منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.