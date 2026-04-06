هجوم أمريكي-إسرائيلي يستهدف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بإيران

• الهجوم استهدف مركز البيانات في جامعة شريف للتكنولوجيا بطهران وفقا لوكالة "فارس"..

شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما استهدف مركز البيانات في جامعة شريف للتكنولوجيا بالعاصمة الإيرانية طهران، والذي يشكل البنية التحتية لمنصة الذكاء الاصطناعي في البلاد.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، الاثنين، فقد استُهدف مركز البيانات في الجامعة التي تعد إحدى أعرق الجامعات الإيرانية، خلال الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل مساء الأحد على الجامعة.

وذكرت الوكالة أن مركز البيانات في الجامعة يشكل البنية التحتية لمنصة الذكاء الاصطناعي في البلاد، إضافة إلى آلاف الخدمات الأخرى.

وقال رئيس الجامعة مسعود تجريشي في رسالة مصورة نشرها من موقع الحادث عقب الهجوم: "جامعة شريف للتكنولوجيا مؤسسة علمية تُعنى بنشر الثقافة والعلم، وقد تضررت من وحشية أعداء هذه الأرض".

ولم تشر الوكالة لوقوع أي خسائر في الأرواح جراء الهجوم.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، ما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.