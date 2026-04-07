اقترب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من تولي القيادة الفنية لفريق شباب بلوزداد الجزائري، بعد دخول المفاوضات بين الطرفين مراحل متقدمة خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لموقع «الجزائر سبورت مباشر»، لم يعد اسم موسيماني مجرد خيار مطروح، بل بات المرشح الأبرز على طاولة إدارة النادي، في ظل حالة من التفاؤل بين جماهير الفريق بإمكانية إتمام الصفقة، التي وُصفت بأنها قد تكون "صفقة القرن".

ويمتلك موسيماني سجلًا حافلًا في القارة الإفريقية، بعدما قاد أندية كبرى مثل الأهلي وصن داونز، وهو ما يمنح شباب بلوزداد دفعة فنية قوية، خاصة قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

ويستعد الفريق الجزائري لملاقاة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب نيلسون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يُنتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين الطرفين.

على الجانب الآخر، يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه الكبير على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في الدوري الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب مجموعة البطولة برصيد 46 نقطة، بينما توقف رصيد المصري عند 32 نقطة في المركز الخامس.