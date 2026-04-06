مقتل رئيس مخابرات الحرس الثوري الإيراني بضربات أمريكية إسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل رئيس جهاز مخابراته بضربات أمريكية إسرائيلية، فجر اليوم الاثنين.

وبحسب منشور على قناة الحرس الثوري في "تليجرام"، فإن العميد مجيد خادمي، الرئيس النافذ لمنظمة مخابرات حرس الثورة، قتل في هجوم أمريكي صهيوني فجر اليوم، وفقا لما نقلته محطة "فرانس 24" الإخبارية.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه مسئول إيراني كبير لوكالة رويترز اليوم الاثنين إن إيران ‌لن تعيد فتح مضيق هرمز ‌مقابل "وقف مؤقت لإطلاق النار"، مضيفا أن طهران ترى أن واشنطن ليست ‌مستعدة لوقف إطلاق نار دائم.

وأكد ‌المسئول أن إيران تلقت مقترحا من باكستان لوقف إطلاق النار بأثر فوري وأنها تدرسه، مضيفا أن طهران لا تقبل بممارسة ضغوط عليها لقبول مواعيد نهائية واتخاذ قرار.